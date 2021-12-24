Жители Колымы обвиняются в пересылке наркотиков на полторы тысячи доз

Жителя поселка Ола Магаданской области обвинили в незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, в декабре 2019 года 25-летний молодой человек вошел в состав организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков и их прекурсоров, совершая сделки в киберпространстве.

"Осознавая противоправность своих действий, обвиняемый совершил незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере - 500 граммов мефедрона (около 1,5 тысяч среднеразовых доз) из центрального региона страны на территорию города Магадана. С целью дальнейшей их реализации неограниченному кругу лиц обвиняемый подыскал 42-летнего ранее судимого сообщника", - сообщает УМВД России по Магаданской области.

Преступную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и следователи магаданского УМВД. Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.