В нижегородский госпиталь поступило современное оборудование

Вчера в Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн (НОНГВВ) поступило новое медоборудование на общую сумму двадцать миллионов рублей.

По словам главного врача НОНГВВ Олега Евстафьева, в госпиталь поставлены оборудование для переоснащения кабинетов уролога и стоматолога, техника для кабинетов офтальмолога и хирурга, а также всевозможная аппаратура для физиолечения и реабилитации пациентов.

- Благотворительный фонд "Память поколений" и раньше оказывал адресную помощь нашему госпиталю, - говорит Олег Евстафьев. - В 2019 году от фонда поступило физиотерапевтическое оборудование на сумму более пяти миллионов рублей.

"РГ-Неделя" рассказала о той поставке медтехники в номере от 30 октября 2019 года.

Напомним, тогда благодаря помощи фонда в госпитале полностью восстановили водолечение. Кроме ванн и гидромассажных устройств в госпитале впервые появились электростатический массажер "Элгос" и магнитотурботрон (установка для комплексной магнитотерапии. - Прим. ред.), сухая углекислая ванна и пневмомассажер, лимфодренажер и другое физиотерапевтическое оборудование.

Сейчас кроме вышеперечисленного оборудования в НОНГВВ поставлены аппараты для восстановления двигательных функций конечностей и восстановления навыков ходьбы, оборудование для проведения неврологической и ортопедической реабилитации с восстановлением подвижности и гибкости суставов и прочая медтехника.

Справка "РГ"

В НОНГВВ с 1998 года организовано оказание на амбулаторном этапе реабилитационных услуг для ветеранов боевых действий. В данный перечень включены консультативные осмотры узких специалистов (уролога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, отоларинголога, стоматолога, невролога, психотерапевта, физиотерапевта), проведение диагностических исследований и лечебных процедур с большим объемом физиотерапевтических процедур, бальнеолечения, рефлексотерапии.