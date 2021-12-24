Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы

Бывшая начальница инспекции Госстройнадзора в Кузбассе Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Ее сын Эдуард получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерова.

Комкову суд признал виновной во взяточничестве и отмывании денег при реконструкции второй очереди ТРЦ. Ей также назначен штраф в размере 80 миллионов рублей с лишением права в течение 12 лет занимать должности на государственной службе. Сын Комковой заплатит 70 миллионов рублей штрафа.

Бывшая замглавы областной госинспекции Светлана Шенгерей осуждена на семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при реконструкции "Зимней вишни". Никита Чередниченко, руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 70,5 миллиона рублей.

Напомним, пожар в ТРЦ произошел 25 марта 2018 года, в нем погибли 60 человек, большинство из которых дети. Ранее Заводский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор экс-руководителям ТРЦ и компании, которой он принадлежал, представителям фирмы, обслуживавшей в здании пожарную сигнализацию, а также охраннику и пожарным. Этот приговор был обжалован стороной защиты.