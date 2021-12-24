Новости

Виновник массового ДТП с 20 машинами оказался психически больным 11:55
В Сочи спрогнозировали резкое потепление до +12 градусов 11:53
Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице 11:51
Суд отправил под домашний арест гендиректора "Крымгеологии" 11:39
Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы 11:34
Китайские СМИ оценили пресс-конференцию Владимира Путина 11:26
Россиян предупредили о "новогодней" схеме телефонного мошенничества 11:23
Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году 11:15
Вице-спикер СФ: Заявки на бюджетные кредиты подали только 56 регионов 11:09
В Геленджике завершено строительство нового терминала аэропорта 11:06
Суд оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче против "Зенита" 11:04
Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали 10:58
Остановлено движение на Сокольнической линии метро в Москве 10:53
В Минздраве прокомментировали пожар в астраханской больнице 10:46
"Деривация-ПВО" получит снаряды для борьбы с мини-дронами 10:45
Защита обжаловала арест топ-менеджеров "СДС-Угля" по делу "Листвяжной" 10:41
Горбачев: Западу ударило в голову высокомерие после распада СССР 10:35
В Астрахани из-за пожара в реанимации больницы эвакуировали 46 человек 10:30
В Подмосковье изъяли более 47 килограммов наркотиков 10:26
Циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу" 10:16
В Московский зоопарк будут бесплатно пускать за подарки зверям 10:15
Со склада в Домодедово похитили бытовую технику на 400 тысяч рублей 10:12
Зенитной системе "Панцирь" увеличили зону поражения 10:12
В Москве украли кольцо за два миллиона рублей 10:07
МИД РФ: В ЕС должны понимать последствия "удушения" Беларуси санкциями 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

Обвиняемые по делу "Зимней вишни" получили огромные сроки и штрафы

Текст: Юлия Потапова

Бывшая начальница инспекции Госстройнадзора в Кузбассе Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Ее сын Эдуард получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерова.

Фото: РИА Новости
Оглашен приговор по первому делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"

Комкову суд признал виновной во взяточничестве и отмывании денег при реконструкции второй очереди ТРЦ. Ей также назначен штраф в размере 80 миллионов рублей с лишением права в течение 12 лет занимать должности на государственной службе. Сын Комковой заплатит 70 миллионов рублей штрафа.

Бывшая замглавы областной госинспекции Светлана Шенгерей осуждена на семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при реконструкции "Зимней вишни". Никита Чередниченко, руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 70,5 миллиона рублей.

Напомним, пожар в ТРЦ произошел 25 марта 2018 года, в нем погибли 60 человек, большинство из которых дети. Ранее Заводский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор экс-руководителям ТРЦ и компании, которой он принадлежал, представителям фирмы, обслуживавшей в здании пожарную сигнализацию, а также охраннику и пожарным. Этот приговор был обжалован стороной защиты.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
Совфед одобрил исправленный закон о дистанционном образовании
МИД РФ: В ЕС должны понимать последствия "удушения" Беларуси санкциями
В Минсельхозе допустили коррекцию стоимости муки и подсолнечного масла
Горбачев: Западу ударило в голову высокомерие после распада СССР
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов