Продукция Омского НПЗ вошла в рейтинг "100 лучших товаров России"

Продукция Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) "Газпром нефти" вошла в рейтинг "100 лучших товаров России" по итогам 2021 года. Экспертная оценка проводилась по нескольким десяткам характеристик, включая технологичность, безопасность производства, показатели экологичности и энергоэффективности, а также отзывы потребителей.

На счету ОНПЗ - 12 дипломов, в том числе получившие высокую оценку жюри топливо для морского, автомобильного и авиационного транспорта, а также битумные материалы, масла и продукты нефтехимии.

Почетный знак "Золотая сотня" - одна из наивысших наград рейтинга, которая подтверждает безупречное качество продукта. Она присуждена разработанному специалистами ОНПЗ "Газпром нефти" низкосернистому топливу для морских судов. Дипломами лауреатов конкурса также отмечены дорожные битумы и полимерно-битумные вяжущие, которые применяют при строительстве автомагистралей с высокой интенсивностью движения, таких как М-11 "Нева". Высокие эксплуатационные характеристики дизельного, авиационного и судового топлива тоже удостоены конкурсных наград.

Пять позиций в федеральном рейтинге лучших товаров России заняли масла Gazpromneft производства Омского завода смазочных материалов. Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей, индустриальные масла для гидравлических систем, цепных механизмов, высокооборотных электродвигателей и промышленного оборудования также стали лауреатами и дипломантами конкурса.

- Признание на федеральном уровне качества продукции омских предприятий повышает не только инвестиционную, но и социальную привлекательность нашего региона. На протяжении многих лет продукция ОНПЗ неизменно входит в число лидеров федеральной программы "100 лучших товаров России", внося большой вклад в укрепление имиджа Омской области как современного промышленного центра. Стабильность этих результатов и есть подтверждение технологического лидерства, - отметил региональный министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Андрей Посаженников.

По словам заместителя председателя правления "Газпром нефти" Анатолия Чернера, очередная победа в конкурсе лучших товаров страны - это объективная оценка технологического уровня и наглядный результат развития нефтеперерабатывающего комплекса компании, благодаря которому продуктовую корзину заводов ежегодно пополняют инновационные разработки. Это повышает конкурентоспособность "Газпром нефти " и расширяет доступ российских потребителей к современной качественной продукции.