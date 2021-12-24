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24.12.2021 15:43
Рубрика: Происшествия

В ДТП с поездом и автобусом на Алтае пострадали двое детей

Текст: Татьяна Кузнецова

По данным минздрава Алтайского края, при столкновении товарного поезда и рейсового автобуса на железнодорожном переезде в районе станции Кулунда пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Их жизни ничего не угрожает.

В метро Тегерана столкнулись два поезда, более 20 человек пострадали

- Все пятеро доставлены в Кулундинскую центральную больницу, - сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края. - Трое, в том числе один ребенок, уже госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет. Еще двоих пострадавших сейчас обследуют, чтобы решить, нужно ли их госпитализировать.

Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте ДТП в Кулундинском районе. По их данным, столкновение произошло примерно в 16 часов 50 минут по местному времени на 363-м километре железнодорожного пути направления Кулунда - Славгород - Карасук. Автобус следовал по маршруту "Барнаул - Яровое", 36-летний водитель на регулируемом переезде перегона Кулунда-Табуны Западно-Сибирской железной дороги допустил столкновение с грузовым поездом.

Рубцовская транспортная прокуратура начала проверку данного происшествия. Прокурорам предстоит выяснить, было ли нарушено законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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