Защита обжаловала арест топ-менеджеров "СДС-Угля" по делу "Листвяжной"

Адвокаты топ-менеджеров компании "СДС-Уголь" обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального райсуда Кемерова. Мера пресечения в отношении главы совета директоров холдинга Михаила Федяева, его генерального директора Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, а также главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова была избрана 16 декабря. Алексееву, Якутову и Лобанову предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности гибель людей. Суд постановил заключить их под стражу до 25 января 2022 года. Президент холдинговой компании "СДС" и глава совета директоров ХК "СДС-Уголь" Федяев арестован до 14 февраля. Он обвиняется в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.

Защитники всех четверых подали апелляционные жалобы на их арест.

Ранее по уголовному делу о трагедии на "Листвяжной", случившейся 25 ноября, были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Вину не признал никто из них.