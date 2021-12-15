Суд арестовал двух топ-менеджеров по делу шахты "Листвяжной"

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следователя и арестовал двух топ-менеджеров шахты "Листвяжной" на один месяц и 11 дней. Таким образом, фигуранты будут находиться под стражей до 25 января 2022 года, сообщила прокуратура Кузбасса.

Главный инженер Анатолий Лобанов и технический директор Антон Якутов обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следствие просит арестовать еще двух человек: по такому же обвинению - генерального директора АО ХК "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева; а основного собственника шахты, председателя совета директоров упомянутого юрлица Михаила Федяева - по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия.

Всех фигурантов задержали в ночь на 15 декабря, на допросе ни один из них не признал вины.

Напомним, взрыв на шахте 25 ноября унес жизни 51 человека, среди которых оказались и спасатели, спустившиеся на помощь горнякам.