Задержаны четыре топ-менеджера по делу об аварии на шахте "Листвяжная"

Следователи центрального аппарата задержали еще четырех топ-менеджеров, связанных с аварией на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Речь идет о председателе совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаиле Федяеве, об аресте которого ранее сообщало ТАСС, генеральном директоре этого юридического лица Геннадии Алексееве, техническом директоре общества Антоне Якутове и главном инженере ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолии Лобанове.

Всем им предъявлены обвинения по статье 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и статье 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие". В СК будут просить для фигурантов ареста.

Ранее уже задержали директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова, начальника участка Сергея Герасименка, главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Им также предъявлены обвинения.

Взрыв на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября. В результате погиб 51 человек - 46 горняков и пять спасателей. Пострадали более ста человек.