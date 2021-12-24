Общественный транспорт Петербурга 1 января будет работать до 2.00

В Петербурге метро, автобусы и другой общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 2.00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского.

В этом вопросе долгое время не было определенности. Сначала власти города сообщали, что общественный транспорт в новогоднюю ночь вообще ходить не будет. Затем появилась информация о том, что такая возможность все-таки рассматривается.

Как отметил Борис Пиотровский, работа транспорта до 2.00 позволит петербуржцам гулять по новогоднему городу и наслаждаться его убранством.

Ранее Смольный также разрешил заведениям общепита работать на протяжении всей праздничной ночи. Кроме того, введение QR-кодов в петербургских ресторанах, кафе и непродовольственных магазинах перенесли с 27 декабря на 2 января.