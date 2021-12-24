Подавший в суд на Деда Мороза юрист потребовал исполнить его заветные мечты

В Великоустюгский районный суд Вологодской области поступил иск от петербургского юриста Игоря Мирзоева, который потребовал привлечь Деда Мороза к ответственности за то, что он не дарил ему подарки и не исполнял заветные мечты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, свои моральные страдания юрист оценил в 10 миллионов рублей.

Также в исковом заявлении указано, что Дед Мороз в течение 23 последних лет ни разу не подарил ему подарки, которые Мирзоев загадывал на Новый год, и не исполнял заветные мечты юриста.

Истец потребовал, чтобы Дед Мороз исполнил мечты хотя бы сейчас и вручил подарки. Правда, как отмечается в релизе объединенной пресс-службы судов Вологодской области, списка подарков и желаний к своему исковому заявлению юрист так и не приложил. Также в письме отсутствовала квитанция об оплате госпошлины. Тем не менее, суд иск зарегистрировал.

Об этом громком деле стало известно несколько дней назад. Адвокатом Деда Мороза во время своей ежегодной пресс-конференции вызвался даже быть президент России Владимир Путин. Он отметил, что вообще-то Дед Мороз дарит подарки тем, кто хорошо себя вел, и призвал истца проанализировать свое поведение.

Сам Дед Мороз на иск пока никак публично не отреагировал.