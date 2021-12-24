В Карском море обнаружили затонувшее легендарное судно "Вайгач"

В Русском географическом обществе подтвердили, что обнаруженное летом прошлого года в Енисейском заливе затонувшее судно - легендарный пароход "Вайгач". Его нашли на глубине 27 метров недалеко от мыса Ефремов Камень.

Идентифицировать судно смогли лишь в 2021 году в ходе комплексной экспедиции "Помни войну" благодаря современным технологиям подводных работ, сообщило РГО на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, организаторы экспедиции - Русское географическое общество, Северный флот и морская инженерная компания.

Пароход "Вайгач" в 1914-1915 годах первым прошел трассу Северного морского пути. В сентябре 1918 года после захода на Диксон "Вайгач" ударился о скальный выступ и затонул. Это место в настоящее время называется скала Вайгач.