В Санкт-Петербурге решили не устраивать салют в новогоднюю ночь

Первая ночь 2022 года в Северной столице пройдет без традиционного новогоднего салюта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского, обычно салют становится частью массовых праздничных мероприятий. Но в этом году в связи с продолжающейся пандемией масштабных развлекательных событий в Петербурге не будет.

При этом власти города и его районов полностью не отказались от активностей в новогодние и рождественские дни, подчеркнул вице-губернатор. Не проводятся только крупные мероприятия, вход на которые сложно ограничить с помощью QR-кодов. В частности, не запланированы массовые гуляния на Дворцовой площади в новогоднюю ночь.

Ранее Пиотровский сообщил, что городской общественный транспорт в первую ночь нового года будет работать до 2.00, чтобы петербуржцам было комфортно гулять по праздничным улицам.