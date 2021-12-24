Владимир Татосов: К себе нужно относиться с юмором, иронией

В Петербурге ушел из жизни народный артист России Владимир Татосов.

В мае Владимир Михайлович отметил 95-летие. Согласился выступить в передаче Андрея Малахова - раскрыть свои "тайны". Его спрашивали: в чем секрет бодрости духа? "Незаметно время проскочило. Я прошел этот путь. Наделал много грехов. Ни о чем не жалею. А иначе какая это жизнь? Пустота…"

Замечательный рассказчик, любитель пошутить, рассказать байку, анекдот. Всегда радушно принимал гостей в своей квартире. В этом доме на улице Чехова жил композитор Михаил Глинка. Домашний кабинет Владимира Михайловича - словно музей. Афиши, фотографии, ставшие уже историей. Плакат моноспектакля - анекдота "Статья 11 прим", в котором Татосов играл Сталина, Брежнева, Горбачева (авторы текстов - Искандер, Войнович, Жванецкий, Альтов). Французская афиша фильма "Гобсек" (СССР - Франция, 1987 год), главная роль. Портреты, написанные самим хозяином - маслом, карандашом, на них Марсель Марсо (в уголке - его автограф), Товстоногов, Копелян в роли Иллариона, Юрский - Илико в знаменитом спектакле БДТ "Я, бабушка, Илико и Илларион"…

Николай Черкасов звал его дружески "маленький", Борис Андреев - "Татос", а Василий Меркурьев - "Татоша". Ленинградские театралы были в восторге от того, как он показывал в "капустниках" Тарзана и Раджа Капура, Товстоногова и звезд советского кино. На сцене и в кино его партнерами были великие артисты, и в жизни судьба сводила с Марком Бернесом, Леонидом Енгибаровым, Аркадием Райкиным…

Владимир Татосов родился в Москве. Детство провел в Баку. Мечтал стать летчиком. В 1941 году начал учебу в Свердловской спецшколе военно-воздушных сил. А в 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре.

Несколько ленинградских театров считали его своим: сначала - Комедия, потом Ленком (Ленинградский театр имени Ленинского комсомола), а дальше - Большой драматический театр. В последние годы приютил актера "Приют комедианта".

Он работал на эстраде, выступал с Аркадием Райкиным, Сергеем Юрским, Татьяной Дорониной. Снимался на киностудии "Ленфильм". Несколько раз сыграл роль Якова Свердлова, озвучил Иосифа Сталина (текст, который произносил артист Михаил Геловани, сыгравший Сталина в фильме Хейфица и Зархи "Огни Баку"), озвучивал у Андрея Тарковского в "Солярисе" Юри Ярвета.

На вопрос "РГ": "Много ролей вы сыграли в кино. Какие считаете самыми достойными?" Татосов ответил:

- Лучший фильм, где совпадают все кинематографические компоненты (что бывает очень редко!) - "Шестое июля", снятый в 1968 году. Великолепный сценарий Михаила Шатрова, режиссер - Юлий Карасик, художник Борис Бланк, потрясающий оператор Михаил Суслов, композитор Альфред Шнитке… Несмотря на тему - восстание левых эсеров в Москве 1918 года, - смотреть фильм интересно и сегодня. Алла Демидова - в роли Марии Спиридоновой, лидера фракции, Юрий Каюров - Ленин, Василий Лановой - Дзержинский. Я играл Свердлова. Блистательная групповка и массовка - трудно поверить, что это не документальная хроника.

Назову двухсерийный фильм Иосифа Хейфица "Салют, Мария!", где играл комиссара Игнасио, друга Марии - Ады Роговцевой. Фильм Леонида Квинихидзе "Крах инженера Гарина", где мне было интересно играть роль гангстера-неудачника. И в "Соломенной шляпке" Квинихидзе собрал лучших актеров страны с Андреем Мироновым в главной роли (я играл его слугу). Не могу сказать, что самый лучший фильм - "Гобсек" Александра Орлова по роману Бальзака. Но там самая интересная для меня роль в кино.

Несколько лет назад Владимир Михайлович рассказал по просьбе "РГ" о своем товарище, коллеге по БДТ Ефиме Копеляне.

Слушать эти истории было таким удовольствием!

Между тем

В 2005 году Владимир Татосов выпустил автобиографическую книгу "А мне летать охота..". С предисловием Сергея Юрского, товарища по сцене и по жизни, написавшего: " … его актерская профессия у меня в довольно значительной части вся на виду. Вместе играли, вместе по одной сцене ходили. И не раз, и не два, и не сто, и не двести раз, а больше…Хороший актер, веселый человек с длинной-длинной биографией на этот раз выходит на сцену (или на страницы книги) солистом. Послушаем его, а?"

Цитаты из интервью Владимира Татосова "РГ":

- Мудрость приходит с возрастом. Когда молодой, соглашаешься на все. Позвонили с киностудии - ура! Летишь, снимаешься. Выходит фильм на экраны - кошмар! Проходят годы и думаешь: какой я был идиот! зачем соглашался? Но уже поздно.

- Забавная история произошла на премьере фильма "Гобсек" в ленинградском кинотеатре "Баррикада". Закончился фильм, пошли титры: Гобсек - Владимир Татосов. В зале ахнули. Грим такой, что меня не узнали. Подошел режиссер Володя Воробьев: "Михалыч, я обалдел! Смотрел и думал, где французы нашли такого старика? Я хорошо знаю французских актеров, но этого впервые увидел. И тут ты в титрах!"

- К себе нужно относиться с юмором, иронией. Если этого нет, то ты надутый павлин. Когда читаю книгу, написанную актером, и чувствую, как он всерьез пишет о себе любимом, мне становится смешно. Разве можно писать о своем "личном вкладе в развитие мирового искусства"? Пусть о тебе это напишут другие!

- Три самых счастливых периода в моей жизни: начало актерской карьеры в Театре имени Ленинского комсомола, когда главным режиссером был молодой Георгий Товстоногов. Это был лучший театр в городе, там работала прекрасная команда - Нина Ургант, Женя Лебедев, Танечка Доронина, Олег Басилашвили, Гриша Гай. Дальше - десять лет работы в БДТ под руководством Товстоногова и годы в студии киноактера на "Ленфильме".