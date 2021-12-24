Как Крым пережил распад Советского Союза

Последний год для Крыма в составе СССР начался с референдума о государственном и правовом статусе полуострова, который многие историки считают предвестником исторического референдума 2014-го. Фото: Архив Александра Форманчука

В некоторой степени будущему распаду СССР способствовало принятие Верховным Советом Украины Декларации о государственном суверенитете. Нынешний сенатор от Крыма Сергей Цеков, бывший тогда народным депутатом УССР, вспоминает, что 16 июля 1990 года голосовал против этого документа. Как оказалось, он был единственным из более чем двух десятков депутатов от Крыма и одним из трех парламентариев. Несмотря на то, что перед голосованием, как вспоминает Сергей Павлович, коллеги крымчане утверждали, что поддерживать этот документ ни в коем случае нельзя, поскольку среди прочего он способствует распаду СССР.

- Те люди, которые должны были защищать, отстаивать наши интересы, делать все для сохранения государства, оказались либо не умными, либо просто предателями, - считает он. - Я негативно отношусь к деятельности депутатов Верховной рады от Крыма и Севастополя, которые поголовно голосовали за независимость Украины и декларацию о государственном суверенитете.

По словам сенатора, в той ситуации крымчане понимали, что полуостров отрывают от России, и начался в Крыму всплеск пророссийских настроений. Осенью 1990 года Крымский областной совет принял решение о проведении общекрымского референдума. На него вынесли вопрос о воссоздании Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. В итоге предложение поддержали 93,26 процента участников референдума. За этим последовали принятие необходимых правовых документов, работа над созданием гимна, герба, флага республики. Слаженный процесс пошатнул грянувший в августе путч, следом за которым Верховная рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Сергей Цеков вспоминает, что 24 августа, когда принимался документ, он попросту вышел из сессионного зала, чтобы не присутствовать при устроенном там "шабаше".

- То, что происходило с Крымом в составе Украины, было оккупацией, - убежден сенатор. - Все разрушалось, нам навязывался украинский язык в делопроизводстве, на телевидении, в кинотеатрах.

Четвертого сентября 1991 года крымский парламент принял Декларацию "О государственном суверенитете Крыма". Позже тогдашний спикер крымского парламента Николай Багров рассказывал, что она должна была стать основой будущей конституции республики. Он подчеркивал, что в декларации "было закреплено положение о том, что "территория республики не может быть изменена без ее согласия", имеющее важное значение с учетом вырисовывавшейся проблемы Севастополя".

- Характерно, что в тот момент Верховный Совет Украины не оспорил этот документ, о чем, наверное, отдельные депутаты Украины не раз потом пожалели, - отмечал Багров. Однако бывший тогда председателем Совета министров Крыма Виталий Курашик считает, что текст декларации готовили "люди, которые не знали экономических возможностей Крыма и не думали о последствиях таких шагов для населения полуострова".

Днем позже, пятого сентября, в Москве был создан Совет Республик Верховного Совета СССР. Несколько месяцев спустя он и распустил союзные органы власти и принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества независимых государств. Инициатор первого крымского референдума Сергей Ефимов, бывший представителем Крымской АССР в этом Совете, по прибытии в Москву удивился тому, как согласованно действовали депутаты Верховного Совета РСФСР и Украины при рассмотрении вопроса о Крыме.

- Спелись они замечательно, - говорит он, - и их совместное решение было не допустить участия тогда еще Крымской АССР в работе обновленного Совета республик Верховного Совета СССР.

Завершался знаменательный и для Союза, и для Крыма год третьим по счету референдумом: о поддержке Акта о государственной независимости Украины. Примечательно, что в тот же день 1 декабря жители новорожденной "незалежной" участвовали в ее первых президентских выборах.

Верный себе народный депутат Украины Сергей Цеков 29 ноября публично, со страниц газеты "Крымская правда", призывал крымчан голосовать "против" независимости. Возвращаясь в те дни, политик вспоминает, какие порой небылицы в канун этого референдума рассказывали сторонники "самостийности":

- Например, сообщали, что во Львовской области нашли залежи золота и на Украине, мол, золотодобывающая промышленность вот-вот появится.

Для самого Сергея Павловича разрушение Советского Союза стало трагедией.

- Я тогда себе места не находил: ходил по номеру киевской гостиницы и не понимал, что происходит, - признается он. - Это была какая-то дикость.

Нынешний глава Общественной палаты РК Александр Форманчук, бывший в 1991 году секретарем Крымского республиканского комитета Коммунистической партии Украины по вопросам идеологии, убежден, что до сих пор Крым даже не приблизился к социально-экономическим и научно-культурным показателям уровня 1991 года, не говоря уже о показателях 70-х и 80-х годов прошлого столетия.

- Рискну заметить, что Крым их никогда и не достигнет, - говорит он, - ибо такое стало возможным только благодаря счастливому сочетанию огромных возможностей сверхдержавы под гордым названием "СССР".

Справка "РГ"

87,6 процента крымских избирателей (не считая севастопольцев) на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года высказались "за" сохранение Союза Советских Социалистических республик "как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в котором в полной мере гарантированы права и свободы человека любой национальности". Таким образом, сохранение СССР в Крыму поддержали 1 миллион 85,6 тысячи человек из 1 миллиона 239,1 тысячи принявших участие в голосовании.

Чем запомнился крымчанам 1991 год

Международный симпозиум, посвященный памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия.

Открытие в Симферополе памятного знака выдающемуся крымскотатарскому просветителю Исмаилу Гаспринскому.

Презентация Дома-музея поэта Ильи Сельвинского в Симферополе.

Первый республиканский фестиваль творчества народов Крыма.

Презентация в крымской столице нового учебного заведения - факультета менеджмента и коммерции Московского коммерческого института.

Создание астрологического клуба "Сказъ".

Появление газет "Крымские известия", "Южная столица" и "Таврические ведомости".

Презентация камерного хора духовной музыки "Таврический благовест".

Первая Всекрымская конференция работников высшей школы.