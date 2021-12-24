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24.12.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

Названа предварительная причина пожара в астраханской больнице

Текст: Наталья Коротченко
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Пожар в областной инфекционной больнице имени м. А. М. Ничоги в Астрахани, унесший жизни двух человек, по предварительным данным, произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
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- Произошло возгорание электропроводки в реанимационном отделении в боксе, где находилось два пациента, больные погибли, - пояснил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.

В результате пожара погибли две женщины в возрасте 79 и 69 лет.

- Мы выражаем соболезнования близким погибших, проводится пожарно-техническая экспертиза, проводим и собственное расследование. Губернатор дал поручение разобраться, - сказал Буркин.

По информации пресс-службы главы региона, 14 медиков и 18 пациентов, находившихся на лечении, эвакуировали на второй этаж, в инфекционное отделение переведен ребенок.

Как писала "РГ", площадь пожара составила 15 квадратных метров. Открытый огонь удалось ликвидировать в 10.21 по местному времени. На месте ЧП работали 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Прокуратура и СК по области начали проверку происшествия

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