В Астрахани при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека

В Астрахани при пожаре в здании областной инфекционной больницы погибли два человека.

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло в реанимационном отделении инфекционной клинической больнице имени Ничоги. В результате инцидента погибли два человека.

В региональном МЧС уточнили, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. Открытый огонь удалось ликвидировать в 10.21 по местному времени. На месте ЧП работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Отметим, что 20 декабря 2020 года в этом же медицинском учреждении произошел пожар в помещении для хранения кислородных баллонов. Причиной возгорания тогда стал хлопок газа. В результате инцидента технический работник больницы получил ожоги рук и левой ноги.

На место происшествия были направлены 12 единиц техники и 37 пожарных, которым удалось потушить пламя и потому эвакуация пациентов из здания больницы не проводилась.