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24.12.2021 18:05
Рубрика: Власть

Новым мэром Новороссийска избран Андрей Кравченко

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
В Новороссийске на заседании городской Думы депутаты избрали нового главу мегаполиса. Им стал 41-летний Андрей Кравченко.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Всего на участие в конкурсе на должность мэра Новороссийска было подано девять заявлений. Но 21 декабря конкурсной комиссией было рекомендовано для дальнейшего рассмотрения депутатами три кандидатуры, которые набрали больше всего баллов. Это Сергей Гончаров, Андрей Кравченко и Виталий Болейко.

Фото: Максим Киселев/ТАСС
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На заседании городской Думы депутаты заслушали выступления кандидатов, а также задали им ряд вопросов. После перерыва, который был объявлен для проведения тайного голосования, Андрей Кравченко получил наибольшее число голосов. За него проголосовали 28 из 31 депутата.

Объявлено, что инаугурация вновь избранного главы города состоится 29 декабря.

- Новороссийск - очень динамично развивающийся город. И ему нужна обновленная управленческая команда, которая смело возьмется за решение острых задач, - прокомментировал для "РГ" итоги голосования избиравшийся по этому округу депутат Госдумы Сергей Алтухов. - Это стабильное водоснабжение и теплоснабжение, транспортная инфраструктура, качественное образование и здравоохранение, сохранение культурного наследия. Новый глава - новороссиец, он здесь родился и состоялся как бизнесмен, депутат, общественный деятель. Для горожан это важно. А для Андрея Кравченко - большая ответственность взять на себя управление городом, где ты родился и вырос, где живут уже около полумиллиона твоих земляков.

Андрею Кравченко 41 год. Он родился 8 мая 1980 года в Новороссийске в многодетной семье. В 2002 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности "Юриспруденция". Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках (ВДВ). В 2005-2010 годах работал юристом в коммерческих организациях, а в 2020-м был избран депутатом городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 9 от партии "Единая Россия". До назначения на должность мэра города-героя руководил Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи.

Женат, воспитывает троих детей.

Как ранее уже писала "РГ", в конце ноября бывший глава Новороссийска 55-летний Игорь Дяченко решил сложить с себя должностные обязанности и не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

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