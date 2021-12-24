Прокуратура и СК начали проверку в связи с пожаром в больнице Астрахани

Астраханская облпрокуратура и следственный отдел СКР по области начали проверку по факту пожара в реанимации областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги, в котором погибли двое пациентов.

На место происшествия выехали прокурор Кировского района Владимир Колчин и следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и процессуальное решение.

В больницу выехал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, сообщили "РГ" в пресс-службе главы региона.

Напомним, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Открытый огонь удалось ликвидировать в 10.21 по местному времени. На месте ЧП работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

По данным ТАСС, причиной возгорания стало короткое замыкание в плафоне освещения, пожарные системы не сработали, палата полностью выгорела.