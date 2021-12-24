Поток туристов по итогам 2021 года, как ожидается, превысит на 15-20% показатели 2019 года по большинству российских курортов, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Вопросы внутреннего туризма и нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обсуждались в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, которое провел Чернышенко.

Прежде всего, турпоток вырастет в Краснодарском крае и Республике Крым, уточнили в пресс-службе. Другие направления смогли привлечь к себе внутренних туристов. Среди них - Калининградская область, Камчатский край, Республики Алтай, Карелия.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в этом году была проделана большая совместная работа по запуску нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Инвестиции в туризм одни из самых эффективных. На каждый вложенный рубль мы видим 10 рублей привлеченных внебюджетных средств", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что 2021 год оказался намного более успешным для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось сдержать негативное влияние пандемии и развивать туристическую отрасль.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, слаженная работа правительства, Ростуризма, парламента, отраслевого и экспертного сообщества позволила вывести развитие отрасли на новый уровень. "Наша цель на следующий год - запустить нацпроект на полную мощность, так, чтобы каждая мера поддержки была востребована людьми и бизнесом", - сказала она.

Как отметил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, уже достигнуты договоренности о взаимодействии с 30 регионами, с 21 регионом подписаны соглашения о сотрудничестве, остальные готовы к подписанию в ближайшее время. По ряду объектов строительство начнется в 2022 году. По остальным проектам начинаются подготовительные работы, изыскания и проектирование.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что поток туристов внутри страны на 30% превысил уровень 2020 года. При этом, в некоторых регионах турпоток оказался выше 2019 года на 5-10%. Например, турпоток в Крым вырос более чем на 20% по сравнению с 2019 годом, что было связано с достаточно мягким режимом антиковидных ограничений. Организованный турпоток в Краснодарском крае оказался немного ниже показателей 2019 года, уточнила она.