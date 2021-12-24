В Астрахани из-за пожара в реанимации больницы эвакуировали 46 человек

В Астрахани при пожаре в реанимационном отделении инфекционной клинической больнице имени Ничоги были эвакуированы 46 пациентов и работников персонала. Два человека погибли.

Как сообщают РИА Новости, причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание кислородного аппарата.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в медицинском учреждение поступило в 09:07 по московскому времени. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия через несколько минут и в 09:21 - открытое горение было ликвидировано. В тушении огня были задействованы 13 пожарных и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В прошлом году в этой инфекционной больнице в помещении для хранения кислородных баллонов произошел хлопок газа и начался пожар. В результате ЧП технический работник больницы получил ожоги рук и левой ноги.