В Геленджике завершено строительство нового терминала аэропорта

В Геленджике завершили строительство нового терминала аэропорта популярного отечественного города-курорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

- Новый терминал возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой, - отметил генеральный директор геленджикского аэропорта Иван Таранченко. - Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию. Сегодня на объекте ведется отладка оборудования, а также обучение и сертификация персонала.

Новый терминал напоминает след от морской волны на суше. По задумке авторов, это птица, парящая над бухтой. Структурный потолок внутри здания символизирует оперение, а динамическая подсветка, меняющая цвет в течение дня, - солнце, отражающееся в морской воде, закат и звездное небо. Архитектурная концепция разработана итальянским архитектурным бюро.

Еще одна особенность - открытая терраса с видом на море, перрон и взлетно-посадочную полосу. На привокзальной площади высажено около шести тысяч деревьев и кустарников, укреплен склон и сохранен уникальный скалистый ландшафт местности, который подчеркивает общую архитектурную концепцию.

В новом аэровокзальном комплексе установлены 13 стоек регистрации, включая стойку для негабаритного багажа, оборудованы шесть выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянка на 430 машиномест. Все помещения терминала полностью соответствуют требованиям безбарьерной среды. Общий объем частных инвестиций в проект составил шесть миллиардов рублей.

Как мы уже рассказывали, в середине ноября Геленджик впервые в своей истории обслужил миллион пассажиров в год. Большинство из них - туристы, которые прилетели на отдых.