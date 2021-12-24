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24.12.2021 16:43
Рубрика: Власть

В Крыму разрешили развлекательные шоу в кафе и ресторанах

Текст: Илья Изотов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на предстоящий месяц, вплоть до 20 января 2022 года, разрешил проводить развлекательные шоу на территории предприятий общественного питания и других аналогичных организаций. Для этого внесены очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В документе уточняется, что приостанавливается действие запрета "на организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе детских досуговых, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций". Также в кафе и ресторанах разрешается работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов. Правда, их посетителям по-прежнему потребуются QR-коды. А с 20 января действие отмененных ограничений возобновится.

Кроме того, разрешена деятельность боулинг-центров и аттракционов на открытом воздухе. Допуск совершеннолетних граждан в кафе и рестораны на территории аэропорта и объектов придорожного сервиса возможен без предъявления сертификатов о вакцинации или QR-кода о перенесенном заболевании.

Напомним, накануне глава РК Сергей Аксенов отменил порядок, предусматривающий предъявление QR-кодов о вакцинации и перенесенном коронавирусе при посещении торговых центров площадью более 300 квадратных метров.

Заболеваемость коронавирусом на полуострове неуклонно снижается, и за 23 декабря выявлено 120 заболевших. Правда, по-прежнему ежедневно от COVID-19 умирают около 25 человек.

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