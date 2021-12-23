В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января

Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил требование об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации в крупных торговых центрах. Для этого в указ о мерах повышенной готовности внесены очередные поправки. Правда, ослабленные антикоронавирусные меры будут действовать лишь до 20 января 2022 года.

Требование предъявлять QR-коды о вакцинации было введено указом Аксенова 28 октября 2021 года, когда число заразившихся коронавирусом в республике ежедневно росло. Теперь же, когда за сутки выявляется около полутора сотен заболевших, власти сочли такую меру излишней.

Еще одно послабление в указе касается родителей, которым при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании разрешено посещать детские новогодние утренники в школах, детских садах, спортивных секциях и кружках. Накануне такое же решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Эти решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости, - прокомментировал указ Сергей Аксенов. - Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора.

При этом, напомним, все массовые новогодние мероприятия в РК по-прежнему запрещены.