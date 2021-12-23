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23 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 23 декабря 2021 года № 312-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 23 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

Комментарии Российской Газеты

В Крыму QR-коды в торговых центрах отменили до 20 января

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 15:

в подпункте 15.1:

абзац:

"в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более;"

изложить в следующей редакции:

"в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более (с 20 января 2022 года);";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.) обеспечить допуск на мероприятия родителей (законных представителей) несовершеннолетних при наличии документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.";

в приложении 16:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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