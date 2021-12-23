Указ главы Республики Крым от 23 декабря 2021 года № 312-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
в пункте 15:
в подпункте 15.1:
абзац:
"в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более;"
изложить в следующей редакции:
"в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более (с 20 января 2022 года);";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.) обеспечить допуск на мероприятия родителей (законных представителей) несовершеннолетних при наличии документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:
- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.";
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией