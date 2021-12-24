В Крыму решили отказаться от введения курортного сбора

Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Отмечается, что ведомством подготовлен законопроект о признании утратившим силу закона Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбор"". "Согласно действующему республиканскому закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали", - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму действовал мораторий на курортный сбор до 1 мая 2022 года. Ранее было объявлено, что в следующем году курортный сбор с отдыхающих будут брать в Краснодарском крае, на Алтае и Ставрополье. Причем в Алтайском крае размер сбора вырастет с 30 до 50 рублей с человека в день, в Краснодарском крае - с 10 до 30 рублей, отдельно в городе Сочи - до 50 рублей, а на Ставрополье и так уже собирают по 50 рублей с человека в сутки.