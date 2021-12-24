В Минздраве прокомментировали пожар в астраханской больнице

Замглавы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков вылетел в Астрахань для расследования причин возгорания в отделении реанимации Областной инфекционной клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Также к месту происшествия направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ЧП погибли два человека. Другие пациенты и персонал были оперативно эвакуированы.