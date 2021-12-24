Уральский филармонический оркестр отметил 85-летний юбилей

В декабре 1936-го оркестр дал первый концерт на сцене только что открывшейся в Свердловске филармонии - третьей в стране после Москвы и Ленинграда. Сегодня Уральский филармонический оркестр - один из ведущих симфонических коллективов не только России, но и Европы. Музыканты ежегодно представляют свыше 100 концертов и более 70 новых программ, объехали с гастролями полмира, а с 2019 года участвуют в международном проекте "Русские сезоны", объединившем лучшие творческие силы России и зарубежья.

В честь юбилея коллектив пригласили на торжественный прием к губернатору, и великолепные интерьеры колонного зала Дома Севастьянова, украшенного новогодними гирляндами, как нельзя более соответствовали настроению собравшихся.

- Дебютный концерт Уральского филармонического оркестра открыл новую эру в культурной жизни Свердловской области, - отметил Евгений Куйвашев, обращаясь к музыкантам. - Благодаря вам Средний Урал во всем мире воспринимается не только как промышленный и деловой регион, но и как центр высокой культуры.

В последние годы критики и выдающиеся музыканты соревнуются в эпитетах: "высочайший профессионализм", "музыкальное чудо", "оркестр, на равных соперничающий с мировыми лидерами", которому "подвластно все, что только есть в репертуаре симфонического оркестра".

Но были в зале "именинники", получавшие награды наравне с музыкантами: 25-летие со дня основания в эти дни отмечает и благотворительный фонд поддержки оркестра. В кризисные 90-е, когда оркестр взял под покровительство тогдашний губернатор Эдуард Россель, влиятельные бизнесмены также не смогли отказаться взять шефство над коллективом, войдя в состав совета попечителей. Это был первый подобный опыт в современной России. И вот четверть века фонд поддерживает знаковые симфонические проекты, выплачивает стипендии музыкантам, на его средства приобретено более 50 инструментов, среди которых уникальный струнный квартет Вильома, шедевры Бергонци, Гварнери и других мастеров прошлого.

К собственному юбилею оркестр приготовил подарок для истинных меломанов - ограниченный тираж винилового диска с записью симфонической поэмы "Франческа да Римини" Чайковского, "Вальса" Равеля и "Румынской рапсодии" Энеску. Первые счастливчики стали его обладателями уже на приеме.