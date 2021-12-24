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24.12.2021 18:25
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор: Google и Facebook игнорировали многочисленные требования регулятора

Текст: Олег Капранов
Суд впервые назначил иностранным IT-гигантам оборотные штрафы за неудаление запрещенной информации. В пятницу, 24 декабря, мировой суд Таганского района города Москвы рассмотрел два дела в отношении иностранных IT-компаний Google LLC и Facebook Inc (ныне Meta Platforms) и признал их виновными за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, в отношении Facebook Inc и Google LLC 4 и 27 октября были составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ.

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Отмечается, что компании игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних ("зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

Всего на настоящий момент неудаленными остаются более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов.

Всего в отношении Facebook в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов - 83 млн рублей. В отношении Google в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов составляет 51,5 миллиона рублей.

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