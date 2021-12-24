Россиян предупредили о "новогодней" схеме телефонного мошенничества

Мошенники накануне Нового года могут звонить жертвам и предлагать воспользоваться новогодними "предложениями" или получить бонусы за рабочий стаж. Об этом предупреждают эксперты ВТБ.

"В ближайшее время это могут быть "просьбы" оплатить долги, получить бонусы за рабочий стаж, воспользоваться новогодними предложениями для оплаты товаров или услуг, а возможно и спасти свои накопления на "безопасном счете" у банка-партнера", - отметили в банке (цитата по ТАСС).

При этом, по мнению специалистов, самым надежным способом защиты от мошенников является бдительность самого клиента.

Ранее аферисты под видом госорганов начали обзванивать россиян предпенсионного возраста, предлагая якобы полагающиеся им выплаты за трудовой стаж.