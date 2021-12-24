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Рубрика: В мире

Салливан: США и НАТО готовы к диалогу с РФ по гарантиям безопасности

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

США и НАТО готовы к диалогу с Россией по гарантиям безопасности и предложениям российской стороны. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По его словам, Вашингтон, а также его союзники по НАТО и партнеры, "готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы", передает газета "Коммерсант". Салливан добавил, что партнеры США в Европе также с нетерпением ожидают этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила готовность США провести переговоры с Россией по безопасности, отметив, что их детали еще не определены. "На данный момент нет окончательного соглашения относительно места и времени", - отметила она. По словам Псаки, Вашингтон готов согласиться с некоторыми предложениями Москвы, но в то же время категорически не согласен с другими.

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