Сенаторы одобрили отмену обязательного техосмотра

"Документ имеет огромное социальное значение: он избавляет от лишней финансовой нагрузки, облегчает жизнь десяткам миллионов наших автомобилистов", - отметил первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.

Требования, по которым владельцы машин старше четырех лет обязаны проходить регулярный техосмотр, были утверждены еще в 1994 году. В последние годы эти процедуры превратились в формальность и не были связаны с обеспечением безопасности, отметил сенатор.

"Приобретение диагностической карты воспринималось людьми скорее как дополнительный налог. С принятием нашего закона техосмотр понадобится только в случае первичной постановки транспортного средства на учет или при смене владельца, и то при условии, что машина или мотоцикл старше четырех лет; а также при проведении конструктивных изменений в транспортное средство. Во всех остальных случаях эта процедура становится добровольной", - пояснил он.

Норма распространяется только на физических лиц, а для коммерческого транспорта, такси, автобусов, грузовиков, процедура обязательного техосмотра сохраняется.

Турчак обратил внимание, что при подготовке документа ко второму чтению были предусмотрены дополнительные гарантии автомобилистам. Так, исключено проведение так называемых "техосмотров на обочине" при наличии действующей положительной диагностической карты. Сотрудники ГИБДД смогут реагировать только на очевидным визуальные признаки технической неисправности, создающую угрозу безопасности дорожного движения.

Вице-спикер отметил, что документ вступит в силу со дня официального опубликования. "Надеемся, что это произойдет до Нового года и станет хорошим подарком всем россиянам", - подчеркнул он.