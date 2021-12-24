Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается потепление - температура воздуха будет на уровне минус 10 градусов. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на предновогодней неделе ожидается похолодание - во вторник ночью столбики термометров опустятся до минус 13-18 градусов, в среду - до минус 23 градусов.

"31 декабря начнется повышение температуры: ночью до -13…-17 градусов, днем до -9…-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на 5-7 градусов. Ночью 1 января -9…-14 градусов, а дневные температуры -5…-10", - отметил синоптик, уточнив, что прогноз еще будет уточняться из-за "сложной синоптической ситуации".

Ранее Вильфанд заявил, что в январе-феврале 2022 года погода в европейской части России будет неоднородной - количество оттепелей превысит климатические характеристики, при этом ожидаются и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов. При этом назвать точные сроки оттепелей и похолоданий пока невозможно.