СМИ: Индексация пенсий в 2022 году потребует 150-200 млрд рублей

Для того, чтобы в 2022 году проиндексировать страховые песни на уровень не ниже фактической инфляции, придется потратить 150-200 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Согласно подсчетам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, объем допассигнований составит 150-160 млрд рублей.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает, что выделить на эти цели надо будет не менее 150-170 млрд рублей. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин оценил затраты в 212 млрд рублей. При этом расчеты специалистов не учитывают военные пенсии.

Ранее президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что индексация пенсий в следующем году запланирована на уровне ниже инфляции, но правительство сделает все для того, чтобы компенсировать эту разницу между индексацией и фактической инфляцией.

Сейчас законодательством предусмотрен рост страховых пенсий россиян с 1 января 2022 года на 5,9%, при этом уровень годовой инфляции превышает 8%.