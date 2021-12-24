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24.12.2021 17:21
Рубрика: Власть

Совфед ратифицировал соглашение о региональной системе ПВО России и Таджикистана

Текст: Юрий Гаврилов
Вслед за Госдумой в пятницу, 24 декабря, Совет Федерации России ратифицировал соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. Этот документ подписали 27 апреля нынешнего года в Душанбе министры обороны двух стран. А в середине ноября одобрило российское правительство. Следующим шагом станет выход в свет соответствующего федерального закона, подписанного президентом РФ.

В Соглашении четко прописана миссия новой оборонной структуры двух дружественных государств. Сказано, что их совместная региональная система ПВО, являясь составной частью Объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, формируется "в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе". Иными словами, Москва и Душанбе договорились, с одной стороны, совместными усилиями надежно прикрыть свою территорию от ударов с воздуха. А с другой - обезопасить воздушное пространство Содружества на южном стратегическом направлении. Это особенно важно в связи с недавними событиями в Афганистане.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает автоматическое продление на тот же срок. В документе сказано, что координацию совместных действий сил создаваемой объединенной системы ПВО осуществляет главнокомандующий ВКС России. Это логично, поскольку основная тяжесть по несению совместного боевого дежурства ляжет на наши подразделения и экипажи, в том числе расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС 201-й военной базы РФ в Таджикистане.

Надо сказать, что подобные региональные системы ПВО наша страна уже создала с рядом государств СНГ. В частности, с Белоруссией и Казахстаном. Это помогает генералам планировать совместное применение сил и средств ПВО, организовывать их взаимодействие, оперативную и боевую подготовку, совместное боевое дежурство. Такой же алгоритм будет использован в новой системе противовоздушной обороны России и Таджикистана.

Не менее важно, что она укрепит безопасность Содружества в целом и его Объединенной системы ПВО - в частности. Точнее, участие в этой системе Таджикистана наполнится новым содержанием. Страна, в частности, получит возможность серьезно обновить свой зенитный ракетный арсенал и подготовить с помощью России квалифицированных специалистов ПВО. Они, в свою очередь, укрепят силы объединенной системы противовоздушной системы СНГ. Сегодня, заметим, в нее входят около 20 авиационных и свыше 50 зенитных ракетных и радиотехнических частей, а также около 10 бригад ПВО. Туда же включены части радиоэлектронной борьбы.

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