Стало известно, на сколько подорожают Lada с 1 января 2022 года

В первый день нового года автопроизводители традиционно корректируют прайс-листы на представленные модели, и наступающий 2022-й не будет исключением. Сайту "Лада.онлайн" стало известно, на сколько дороже станут некоторые модели Lada.

Больше всех подорожает седан Lada Vesta: с 1 января 2022 года цены на седан вырастут на 27 тысяч рублей, в настоящее время его стоимость стартует от 835 900 рублей, универсал стоит 927 900 рублей.

На 24 тысячи подорожает Xray, за который сейчас просят 820 900 рублей.

Плюс 21 тысяч к ценнику получит Lada Niva Travel, рекомендованная розничная цена на внедорожник на сегодняшний день - 858 900 рублей в начальной версии. Niva Legend, которая стоит сейчас от 675 900 рублей (Niva Bronto - от 939 900 рублей), станет дороже на 18 тысяч.

Универсал Lada Largus подорожает на 17 тысяч рублей, актуальный прайс - от 812 900 рублей за пассажирскую версию, в версии Cross - 982 900 рублей.

Стоимость Lada Granta в кузове седан увеличится на 11 000 рублей, и автомобиль будет стоить 598 900 рублей.