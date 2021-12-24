Суд оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей за повторное неудаление информации

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района ... Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек", - сообщили в суде.
Оборотный штраф - самое строгое по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.
Ранее суд приговорил Google к штрафу 7,2 миллиарда рублей за аналогичное нарушение.
Роскомнадзор: Google и Facebook игнорировали многочисленные требования регулятора
Как сообщили "РГ" в Роскомнадзоре, в отношении Facebook Inc и Google LLC 4 и 27 октября были составлены административные протоколы по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление материалов, признанных судом и уполномоченными органами государственной власти запрещенными к распространению на территории РФ.
Отмечается, что компании игнорировали многочисленные требования Роскомнадзора в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства; с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних ("зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов; с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.
Всего на настоящий момент неудаленными остаются более двух тысяч материалов в Facebook и Instagram. У Google неудаленными остается более 2,6 тысячи материалов.
Всего в отношении Facebook в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов - 83 млн рублей. В отношении Google в 2021 году составлен 21 протокол, сумма штрафов составляет 51,5 миллиона рублей.