Telegraph: Британия из-за нехватки газа оказалась на грани кризиса

Великобритания находится на грани большого экономического кризиса, причиной которому стал резкий рост цен на газ, считает газета Telegraph.

"Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели", - цитирует издание исполнительного директора Good Energy Найджела Поклингтона.

Вину за это британцы привычно перевалили на Россию, которая "не наращивает поставки газа".

Эксперты, как передает РИА Новости, прогнозируют рост тарифов на электричество до 56 процентов. Для примера: если сейчас среднее домохозяйство в Великобритании платит 1277 фунтов стерлингов в год (124 тысячи рублей), то в апреле платежка может составить две тысячи фунтов (195 тысяч рублей).

Напомним, что президент РФ Владимир Путин комментировал ситуацию с поставками газа в Европу и в качестве причины перебоев указал нескольких причин: неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году, и недостаточных запасов газа в подземных хранилищах на континенте.