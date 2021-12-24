Телеком-индустрия будет расти за счет цифрового ТВ и более высоких тарифов

Российский рынок телекоммуникационных услуг в 2021 году вырос на 3,2 процента, что стало самым высоким показателем за последние годы. Об это свидетельствует исследование "ТМТ Консалтинг".

Существенную роль сыграло восстановление после самоизоляции 2020 года. Дальнейшее повышение доходности в сегменте мобильной связи будет обеспечиваться за счет плавного перевода абонентов на более дорогие тарифы.

По данным исследования, объем рынка телекоммуникаций в 2021 году превысил 1,8 трлн руб. Годовая динамика рынка составила 3,2%, это один из самых высоких показателей за последние годы. Основным фактором роста выступило восстановление рынка мобильной связи после спада, вызванного карантином в 2020 году. В то же время в таких значимых сегментах, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное ТВ наблюдается замедление динамики: темпы прироста клиентов снизились после подключений в период самоизоляции 2020 года, а увеличение тарифов имело локальный характер.

Как отмечается в исследовании , по итогам 2021 года число активных SIM-карт в России увеличилось, по предварительным данным, на 3,3% до 259 млн, приблизившись к уровню 2019 года (260 млн). Проникновение составило 178%. В абсолютном выражении абонентская база приросла на 8 млн - это самый высокий показатель за последние 5 лет.

В МТС разделяют оценку, по данным оператора абонентская база МТС в России в третьем квартале 2021 года выросла на более чем 1,5 миллиона абонентов по сравнению с третьим кварталом 2020 года до 79,7 миллиона абонентов. По словам официального представителя компании Алексея Меркутова, рост обеспечили экосистемные подписки, маркетинговые активности, возврат части клиентов к пользованию двумя или тремя сим-картами, которые они переставали временно использовать в периоды локдаунов.

В пресс-службе "Мегафона" фиксируют сопоставимый рост. "По итогам третьего квартала 2021 года абонентская база МегаФона увеличилась на 5,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и насчитывает 74,2 млн человек", - собщили "РГ" в "Мегафоне".

Сдержанно оценивают результаты 2021 года в Tele2. По словам официального представителя оператора Дарьи Колесниковой, российский телеком завершит год ростом ниже уровня инфляции. В то же время, оператором пока удается удерживать цены на приемлемом уровне.

"При высочайшем качестве связи цены на услуги связи в России остаются одними из самых доступных в мире. Главным фактором сдерживания цен является жесткая конкуренция в российском телекоме", - сообщила Колесникова.

В "Билайне" не смогли прокомментировать запрос "РГ".

Среди дополнительных причин роста рынка сотовой связи можно выделить частичное восстановление числа трудовых мигрантов, традиционно формирующих заметную долю клиентов российских операторов", - отмечает глава ИА TelecomDaily Денис Кусков.

Иная ситуация на рынке широкополосного доступа в интернет и фиксированной связи. Проникновение широкополосного доступа в интернет в 2021 году составило 61%. Абонентская база приросла на 0,8%, доходы - на 3,0%. Рост рынка платного ТВ почти остановился: по предварительным итогам 2021 года, абонентская база увеличилась всего на 0,5% (против 1,8% в 2020 году) и достигла 46,4 млн. Практически единственной точкой роста остался перевод пользователей на пакетные тарифы с IPTV. Объем рынка вырос на 1,5% и составил 106,1 млрд руб.

"Мы сместили фокус на качество клиентской базы, продвижение конвергентных продуктов, допродажу цифровых продуктов на существующую базу. Продолжается рост доли подключения пакетных услуг (интернет+Wink+дополнительные сервисы), поэтому для операторов все большее значение начинает играть показатель ARPU (доход на абонента) не от одной услуги, а от клиента/домохозяйства по всем услугам в целом. Пакеты услуг обеспечивают большую лояльность клиентской базы и более длительный срок пользования услугами",- подтвердили "РГ" в пресс-службе "Ростелекома".

По словам представителя компании, в условиях пандемии, когда были недоступны или ограничены многие форматы досуга, выросли требования клиентов к качеству контентного предложения и стабильности услуги. В результате пользователи отказываются от локальных игроков с ограниченным контентом и нестабильным качеством в пользу более технологически продвинутых игроков.

"Действительно можно говорить о насыщении рынка", - соглашается Алексей Меркутов. При этом, по словам представителя МТС, остается потенциал роста за счет развития видеосервисов, а на рынке спутникового ТВ рост возможен за счет увеличения застройки ИЖС и развития рекреационного бизнеса в глубине территорий.

Значительное влияние на рост рынка ШПД в 2021 году оказал сегмент B2B за счет подключения третьей очереди социально-значимых объектов (СЗО). Дополнительным положительным фактором влияния выступил процесс восстановления малого и среднего бизнеса от негативных последствий введения в 2020 году режима "самоизоляции". В то же время, окончание этапа активного подключения СЗО предполагает снижение операторской выручки в этом сегменте.

"С рынка уходят деньги на стройку инфраструктуры, потому что строительство завершено. За счет этих денег, своего рода "инсталляционного платежа" компенсировалась низкая стоимость самой услуги. Операторы за счет установления новых тарифов могли бы компенсировать 3-4 млрд руб.", - отмечает Константин Анкилов из "ТМТ Консалтинг". Эти возможности сокращены после того, как были принять поправки в закон о "Связи", запрещающие операторам самостоятельно повышать тарифы и в одностороннем режиме прекращать действующие договоры с социальном значимыми объектами.

В этих условиях ключевым фактором развития рынка на ближайшие годы выступает тарифная политика операторов. Как отмечается в исследовании, можно ожидать, что пересмотр тарифов на основные услуги связи станет более распространенной практикой. Новые возможности на рынке в долгосрочной перспективе связаны с внедрением 5G и увеличением роли дополнительных ИКТ-сервисов. Независимо от этого точка роста доходов операторов продолжит смещаться в ИТ и прочие не телекоммуникационные сегменты.