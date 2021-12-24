Tesla запретит водителям видеоигры во время движения

Американская компания Tesla отреагировала на претензии Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA), касающихся функции видеоигр, встроенной с завода в медиасистему электромобилей.

Во время очередного обновления софта электромобилей в декабре 2020 года игры лишились "защиты от дурака" - в результате стала возможно ситуация, когда водитель включает их прямо во время движения, что значительно повышает риск ДТП. Между тем, даже при активированном автопилоте Tesla водитель по инструкции должен контролировать ситуацию на дороге.

Видеоигры в салоне производитель адресует переднему пассажиру, что даже отражено в их названии - Passenger Play.

NHTSA, который является регулирующим и контрольно-надзорным органом, 22 декабря официально открыл процедуру проверки в отношении Tesla из-за жалоб на небезопасность видеоигр. Компания оперативно отреагировала на претензии - и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки.

"После начала предварительных проверок в отношении Passenger Play от Tesla компания сообщила управлению, что меняет работу этой функции. После очередного обновления программного обеспечения Passenger Play будет заблокирована и недоступна, когда машина находится в движении", - сообщили в NHTSA.

Возможность включить видеоигры в медиасистеме при езде охватывает 580 тысяч электромобилей Tesla выпуска 2017-2022 гг. Речь о всех моделях - Model 3, Model S, Model X и Model Y.

В Tesla предустановлены три игры - пасьянс, реактивный истребитель и стратегия.