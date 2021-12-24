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Рубрика: В мире

Трамп попросил Верховный суд заблокировать раскрытие данных о штурме Капитолия

Фото: AFP/Eric BARADAT Фото: AFP/Eric BARADAT
Фото: AFP/Eric BARADAT

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие документов, касающихся его администрации, в рамках разбирательства в связи со штурмом Капитолия 6 января. Данный иск был подан в четверг, после того, как аналогичное требование Трампа было отклонено в судах округа Колумбия.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Как отметил адвокат бывшего президента, на карту поставлена способность президентов полагаться на привилегии исполнительной ветви власти, разделение властей и Закон о документации президента, "чтобы защитить конфиденциальные президентские протоколы обсуждений от преждевременной передачи политическим соперникам", пишет ТАСС. Подчеркивается, что "некорректный запрос комитета о документации должен быть отклонен, пока не поздно". Юрист также назвал ошибочными решения судов округа Колумбия.

Ранее запрос о раскрытии документов, находящихся в распоряжении Национального архива США и касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января, направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия.

Напомним, 6 января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента республиканца Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Тогда погибли пять человек. Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и его внутреннему убранству, оценивается в 1,5 миллиона долларов. В США более 600 человек были обвинены в организации беспорядков в Капитолии, несколько десятков из них уже признали себя виновными.

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