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24.12.2021 22:17
Рубрика: Общество

Ученые назвали недуг, увеличивающий риск болезни Альцгеймера в 11 раз

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южнокорейские ученые обнаружили довольно распространенный недуг, который может значительно увеличить вероятность развития болезни Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Diabetology and Metabolic Syndrome, метаболический синдром, который сопровождается ожирением, гипертонией и диабетом, может увеличивать вероятность развития болезни Альцгеймера в 11 раз.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Для своего исследования команда ученых проанализировала данные более чем 84 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. После этого была использована логистическая модель для анализа взаимосвязи между формами деменции, а также их взаимосвязь с метаболическим синдромом. Авторы исследования пришли к выводу, что метаболический синдром связан с болезнью Альцгеймера, а не с сосудистой деменцией. "Сосудистая деменция оказалась связана лишь с несколькими факторами риска, которые могли сказаться скорее на состоянии сосудов, чем на метаболическом синдроме. Мы предположили, что связь между метаболическим синдромом и деменцией будет варьироваться в зависимости от типа деменции", - цитирует сообщение Иносми.

Отмечается, что полученные данные дополняют уже имеющиеся исследования, подтверждающих связь между метаболическим синдромом и болезнью Альцгеймера. Ранее было установлено, что у пациентов с метаболическим синдромом риск развития деменции увеличивается в три раза.

Ранее ученые назвали пять продуктов, незаменимых для укрепления памяти. Так, наиболее благотворно на состоянии памяти влияют грецкие орехи, жирная морская рыба, какао, кофе и куркума. В частности, кофе содержит в себе около тысячи биологически активных соединений. Как показало исследование с участием мужчин старшего возраста, у пьющих этот напиток когнитивные нарушения меньше, чем у тех, кто этого не делал. И наибольший эффект был отмечен у людей, употреблявших три чашки в день.

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