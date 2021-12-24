В Госдуме оценили штраф для Google в 7,2 млрд рублей

Россия не позволит кому бы то ни было диктовать свои условия в своем информационном пространстве. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя новость о наложении российским судом на компанию Google оборотного штрафа в сумме 7,2 млрд рублей.

"Любая работа в интернете должна находиться в правовом поле, - заявил депутат. - Тем более если иностранная компания предоставляет услуги в России, получает хорошую прибыль, то она обязана по закону обеспечивать безопасность пользователей, в первую очередь детей, от запрещенной информации".

Он подчеркнул, что последовательная деятельность всех ветвей власти по принуждению IT-гигантов к соблюдению закона, в том числе о "приземлении", говорит о том, что Россия не позволит кому бы то ни было диктовать свои условия, работая в российском информационном пространстве. Это, по его словам, подтверждает решимость государства добиваться соблюдения законодательства от всех участников рынка.

Пискарев напомнил, что о необходимости привести распространяемый на российскую аудиторию контент в соответствие с нашим законодательством, удалить материалы, содержащие детскую порнографию, пропаганду суицида и наркопотребления, руководству Google неоднократно говорили депутаты Госдумы, в том числе в ходе общения с руководством компании в апреле и октябре текущего года.

"Рынок России открыт для каждого, в то числе и для Googlе, мы добиваемся лишь одного - исполнения и уважения наших законов", - резюмировал Пискарев.