МИД: Заявления Киева о продлении транзита газа имеют политические цели

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание об объемах и условиях его закупки. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через украинскую территорию носят исключительно коммерческий характер, пишет РИА Новости. Переговоры о продлении транзита можно вести только если имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях, отметил дипломат. Он добавил, что тема транспортировки в данном случае вторична.

Полищук также напомнил, что нынешний контракт на транзит газа действует до конца 2024 года. Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года только в политических целях, заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что "Газпром" выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год, прокачав через его территорию в сторону Европы весь оговоренный контрактом объем газа. "С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", - говорится в сообщении компании. Действующий договор на транзит газа через украинскую территорию был заключен в конце 2019 года, срок действия - четыре года с возможностью продления еще на десять лет. По условиям договора, "Газпром" обязуется поставлять через Украину в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров газа по принципу "качай или плати".