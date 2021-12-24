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24.12.2021 20:38
Рубрика: Общество

В Ростехе ждут результатов разработки единой вакцины от гриппа и ковида

Текст: Нина Егоршева
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В ближайшее время ожидаются результаты разработки вакцины, которая одновременно способна защитить от гриппа и коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Из вакцин, особенно хочу отметить, мы сейчас разрабатываем очень интересный препарат, который совмещает в себе прививку от гриппа и ковида одновременно. То есть она сейчас находится в разработке, это совершенно такое новое слово, два в одном. И полагаю, что в ближайшее время мы покажем результаты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Артякова, сегодняшние технологии позволяют разработать эффективную вакцину, которая будет длительное время защищать от гриппа и коронавируса одновременно. При этом он подчеркнул, что тема двойной вакцины изучается особенно тщательно.

Ранее Росздравнадзор объявил, что первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпущены в гражданский оборот. Вакцину, получившую название "Спутник М", Минздрав зарегистрировал в конце ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцина будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.

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