Первые партии вакцины "Спутник М" выпущены в оборот

Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Росздравнадзора.

"Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24​​​.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в документе.

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник М", предназначенную для подростков, в конце ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В инструкции к препарату отмечается, что во время испытаний у 93,2% добровольцев был сформирован клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Вакцина будет применяться для вакцинации против COVID-19 подростков 12-17 лет.

Разработчиком вакцины "Спутник М" является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".