Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"

В документе указано, что, согласно проведенным исследованиям, "вакцина формирует клеточный и гуморальный иммунитет". Что касается антительного иммунитета, "иммунизация препаратом "Гам-КОВИД-Вак М" формирует антиген - специфический клеточный противоинфекционный иммунитет (то есть защитные антитела - прим. ред.) у 93,2% обследованных добровольцев", - отмечается в документе. Точную продолжительность долговременного гуморального иммунитета еще предстоит уточнить - просто потому, что наблюдение за подростками, участвующими в испытаниях, продолжается пока всего несколько месяцев. Напомним, что в отношении "взрослой" вакцины долговременные наблюдения показали, что высокий уровень защитных антител у взрослых сохраняется по крайней мере полгода после введения второй дозы.

Наблюдение за уровнем иммунного ответа у подростков в рамках продолжающихся исследований будет продолжаться не менее года, объясняли ранее в Научном центре имени Гамалеи.

Применять "Спутник М" при беременности можно по решению доктора, когда "ожидаемая польза для матери выше риска для плода", следует из инструкции к препарату. Эта предосторожность также связана с тем, что поскольку вакцина новая, опыта клинического ее применения у беременных еще нет. При этом надо отметить, что вакцина "Спутник V", которая имеет тот же состав, что и "Спутник M", только в более высокой дозировке, к применению у беременных не только разрешена, но и настоятельно рекомендуется. Прививать будущих мам можно с 22-й недели беременности, указано в инструкции.

Защитный иммунный ответ после вакцинации "Спутником М" может возникать не у всех пациентов, как и при иммунизации другими вакцинами, отмечают авторы инструкции по применению. Так, например, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации из-за риска снижения иммуногенности, отмечается в документе.

В Минздраве подтвердили, что, согласно закону об иммунизации населения, прививки для детей 12-15 лет будут проводиться только с согласия родителей, а для возраста 15-17 лет потребуется получить письменное согласие самого подростка.