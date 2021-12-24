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24.12.2021 06:45
Рубрика: Власть

Владимир Путин - о министрах: У меня не может быть любимчиков

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 293(8644)
"Кто из министров ваш любимчик? Вот вы с Шойгу в тайге отдыхаете. Почему Мишустина не берете с собой?" - спросили журналисты главу государства.
Фото: Константин Завражин / РГ

У президента не может быть любимчиков среди министров правительства, и такого не было никогда, ответил Владимир Путин: "Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что где-то недорабатывают или стараются обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам, добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем", - подчеркнул он.

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Глава государства считает, что по результатам работы по преодолению пандемии и некоторые члены администрации президента, и члены правительства достойны, чтобы им выплатить премию. Но он настроен на то, чтобы оценивать общую работу кабинета министров. "Вопрос не в том, кто хороший или плохой. Вопрос в том, как мы руководим этим процессом. Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно или нет? Если мы не добиваемся этого, в том числе и ваш покорный слуга, значит, мы недорабатываем", - заключил Путин.

Президент шуткой объяснил, почему ездит отдыхать в Сибирь с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой, например, премьер-министра Михаила Мишустина: "Помните старый еврейский анекдот? А кто в лавке-то останется, кто работать будет".

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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