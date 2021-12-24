Водительницу оштрафовали на 25 тысяч рублей за мороженое

В сентябре прошлого года жительница Мельбурна Мишель Курс ехала куда-то на машине и ела большое эскимо на палочке. Когда мороженое уже было съедено, Мишель остановил полицейский и выписал ей штраф за использование телефона во время вождения. Причем, сумма в квитанции оказалась внушительной - 496 австралийских долларов (26300 рублей)!

Женщина пыталась доказать полицейскому, что произошла ошибка, и камера видеофиксации приняла за телефон мороженое - вот обертка, вот палочка, вот чек, пробитый шесть минут назад! Дескать, а вы бы смогли рулить, держа в одной руке мороженое, а в другой телефон? Но патрульного приведенные аргументы не убедили и он, увы, остался непреклонным.

Не желая отдавать серьезную сумму за нарушение, которого не совершала, Мишель решила добиваться правды в суде. Она запросила у полиции кадры с видеорегистратора, а у оператора мобильной связи - выписку о своих звонках. История затянулась на несколько месяцев, но в итоге справедливость восторжествовала - за несколько дней до суда женщине пришло уведомление о том, что дело о нарушении закрыто, штраф снят, пишет сайт 9Now.