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24.12.2021 02:16
Рубрика: Общество

Высоту орбиты МКС скорректируют почти на 2 км перед полетами "Союзов"

В пятницу, 24 декабря, будет проведена корректировка высоты орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на "Роскосмос".

Фото: РИА Новости
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Маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18". В 04:18 они будут включены и проработают более девяти минут. Это позволит уменьшить среднюю высоту полета станции на 1,8 километра, до 417,5 километра.

Как отмечают специалисты, снижение орбиты необходимо для формирования начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Россия и США продолжат сотрудничество по космосу в следующем году. Программа взаимодействия "Роскомоса" и NASA предусматривает перекрестные полеты к МКС российских космонавтов на американских кораблях разработки компании SpaceX и американских астронавтов на российских "Союзах". Об этом заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано. По его словам, российские космонавты начали тренировки в США для подготовки к полетам на корабле Crew Dragon. К настоящему времени уже несколько россиян прошли подготовку в центре в городе Хавторн.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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