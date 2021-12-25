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25.12.2021 06:30
Рубрика: В мире

Байден и Харрис сдали отрицательные ПЦР-тесты после контакта с заболевшими

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Вице-президент США Камала Харрис повторно сдала отрицательный тест на коронавирус. Во вторник, Харрис работала с сотрудником своего аппарата, который, как оказалось, переносил COVID-19 в бессимптомной форме.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Байден снова назвал Харрис президентом

В пятницу утром вице-президент сдала ПЦР-тест на COVID-19, и результат оказался отрицательным, передает РИА Новости сообщение пресс-пула Харрис. Отрицательным был и результат экспресс-теста на антиген.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден также сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший с американским лидером, заболел COVID-19. Об этом сообщили представители администрации, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Джейн Псаки, 17 декабря заболевший сотрудник "провел примерно 30 минут на борту №1 вблизи президента". Байден не ушел на карантин, так как полностью привит. Заболевший сотрудник был полностью вакцинирован и ревакцинирован, он также "сдал отрицательный тест перед посадкой на борт №1".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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